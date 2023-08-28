На Уманщині в ДТП загинула неповнолітня пасажирка авто

Автопригода сталась близько 17:00 години на автодорозі «Стрий-Ізварине» неподалік села Мала Севастянівка Уманського району.

Поліцейські попередньо встановили, що 52-річна водійка автомобіля Ford Fiesta рухалася вищевказаною дорогою у напрямку міста Вінниця. Водійка не впоралася з керуванням вʼїхала у дві електроопори, після чого виїхала за межі проїзної частини дороги і наїхала на бетонну перешкоду.

Внаслідок ДТП водійка отримала тілесні ушкодження, а її 15-річна пасажирка, від отриманих травм загинула на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області