На Уманщині Volkswagen влетів під вантажівку: загинули чоловік та жінка (фото)

Загиблих жінку та чоловіка із понівеченого авто деблокували рятувальники. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження.

На Уманщині біля села Паланка, 9 січня, зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen та Mercedes-Benz з напівпричепом.

В автопригоді загинули 54-річна жінка та 34-річний чоловік. Їхня машина, буквально, влетіла під вантажівку на трасі “Стрий-Ізварине”.

Попередньо, це сталося тоді, коли водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху.

Щоб деблокувати загиблих з понівеченого авто, викликали рятувальників. Вони за допомогою спеціальних засобів дістали тіла. Медики констатували смерть матері та сина.

Водій вантажівки у ДТП не постраждав.

На місці події працівники групи реагування патрульної поліції забезпечували регулювання дорожнього руху.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини автопригоди.

Сектор комунікації поліції Черкаської області