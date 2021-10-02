На Вінниччині, мотоцикліст врізався на обочині у вантажівку, в якій спав водій, після чого згорів разом з мотоциклом

2 жовтня неподалік смт Вороновиця сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикла Yamaha та вантажного автомобіля Mercedes. Від удару двоколісний транспортний засіб загорівся. Водій загинув на місці події. Поліція розслідує причини та обставини автопригоди.

Аварія сталась близько 11.00 години на автодорозі сполученням «Стрий – Ізварине» біля селища Вороновиця. За кермом двоколісного транспортного засобу перебував 31 — річний вінничанин.

За попередньою інформацією слідства, мотоцикліст допустив зіткнення з вантажним автомобілем Mercedes, який був запаркований на узбіччі дороги. Після чого відбулось загорання мотоцикла та водія. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці.

На момент аварії водій вантажівки, 67-річний житель Херсонської області, спав у автомобілі.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), в рамках якого буде призначено ряд експертиз для встановлення обставин та причин автопригоди.

Відділ комунікації поліції Вінницької області