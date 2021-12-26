На Вінниччині підліток загинув від переохолодження біля свого помешкання: поліція відкрила кримінальне провадження

17-річного жителя Вінницького району, повідомлення про зникнення якого надійшло до поліцї ввечері 24 грудня, без ознак насильницької смерті знайшли мертвим на території домогосподарства, де він мешкав з батьком. Попередня причина смерті — переохолодження. Тіло підлітка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини його смерті.

Повідомлення про зникнення хлопця надійшло до поліції близько 20.00 год. від односельчанки. Про те, що підлітка добу немає вдома, і його мобільний вимкнений, вона дізналась від батька зниклого.

За наявною інформацією, хлопець збирався їхати до подруги в Вінницю.

За словами т.в.о начальника відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області Інни Михайловської, під час розшуку зниклого поліцейські з‘ясували, що хлопець межі свого населеного пункту не залишав. Поліцейські перевіряли зупинки, магазини, кафе, місця, де збирається молодь у с. Нове Місто та наближених населених пунктах.

25 грудня близько півдня, під час огляду території домогосподарства, де мешкав підліток, за городом, поліцейські виявили його мертвим.

Для встановлення причини смерті тіло підлітка направлено на судово-медичну експертизу. Попередня причина смерті — переохолодження.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.

Матір хлопця померла, і він проживав разом з батьком. Їх родина перебувала на обліку, як така, що опинилась у складних життєвих обставинах.

Відділ комунікації поліції Вінницької області