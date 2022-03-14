На Вінниччині військовослужбовці обстріляли позашляховик, водій якого намагався проїхати блокпост без зупинки

Нагадуємо, на території області з 22.00 до 07.00 діє комендантська година і до громадян, які грубо порушують встановлені обмеження, поліція, тероборона й військовослужбовці можуть застосувати спецзасоби та зброю.

Так, 12 березня близько 23.00 поблизу села Павлівка 25-річний калинівчанин, водій автомобіля Toyota, порушив встановлені обмеження комендантської години та намагався проїхати блокпост без зупинки й перевірки біля режимного об’єкта.

Аби зупинити водія – військовослужбовці застосували зброю, внаслідок чого кермувальник отримав поранення. Загрози його життю немає.

Пасажири, віком 21 та 29 років, які перебували в транспортному засобі, не постраждали.

Нагадуємо, що поліція, тероборона та військовослужбовці мають право перевіряти документи у всіх без виключення громадян, проводити огляд їх речей, транспортних засобів, багажу і вантажів.

Особи, які у цей період знаходяться на вулиці без відповідних перепусток, прирівнюються до представників диверсійних груп, до яких може бути застосована зброя.

Дотримуючись обмежень, ви полегшуєте роботу правоохоронцям протидіяти ворогу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області