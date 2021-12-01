На Вінниччині внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули двоє людей

Фото поліції

Аварія сталась 1 грудня на вулиці Шкільній в селі Ободівка.

За попередньою інформацією слідства, 22-річний водій мікроавтобуса Ford Transit на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем MAN.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

У результаті зіткнення кермувальник Ford Transit та його 18-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Трьох пасажирів, двоє з яких неповнолітні, госпіталізували у травматологічне та реанімаційні відділення Бершадської лікарні.

Усі постраждалі – жителі села Бондурівка Гайсинського району віком від 16 до 22 років.

45-річний водій вантажного автомобіля, житель Одеської області, не постраждав. Його освідували на стан сп’яніння. Він тверезий.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі. // Діло