на Вінничині у зіткненні легковика з автобусом загинули четверо людей (фото)

У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло четверо осіб.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 13 червня у селі Кунка, Вінницької області. Легковий автомобіль під час руху зіткнувся з пасажирським автобусом «Запоріжжя-Прага», який перевозив 11 пасажирів.

«Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом «Запоріжжя-Прага» (перебувало 11 пасажирів та 2 водія) загинуло 3 особи, які перебували в авто, ще 1 особу в тяжкому стані було госпіталізовано, але від отриманих травм помер», — ідеться в повідомленні.

Для деблокації тіл залучено 5 осіб та 1 од. техніки ДСНС.