На Вінниччині четверту добу тривають пошуки зниклої 15-річної дівчини (фото)

15-річна Аліна Коломійчук зникла 26 листопада в селі Печера Тульчинського району. Востаннє її бачили о 16.30, вона вийшла з дому та не повернулась.

Поліцейські та кінологи зі службовими собаками перевіряють лісові насадження, узбережжя річки, недобудови та закинуті будівлі. Водолази ДСНС обстежують водойми.

Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої тілобудови, волосся русяве.

На момент зникнення була одягнена у сині штани, чорну куртку та чорні черевики.

Звертаємось до всіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, її місцеперебування або інші відомості, що можуть стати корисними у пошуках, повідомляти за телефонами: 0672563323 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області