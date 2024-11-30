На Вінниччині четверту добу тривають пошуки зниклої 15-річної дівчини (фото)
15-річна Аліна Коломійчук зникла 26 листопада в селі Печера Тульчинського району. Востаннє її бачили о 16.30, вона вийшла з дому та не повернулась.
Поліцейські та кінологи зі службовими собаками перевіряють лісові насадження, узбережжя річки, недобудови та закинуті будівлі. Водолази ДСНС обстежують водойми.
Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої тілобудови, волосся русяве.
На момент зникнення була одягнена у сині штани, чорну куртку та чорні черевики.
Звертаємось до всіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, її місцеперебування або інші відомості, що можуть стати корисними у пошуках, повідомляти за телефонами: 0672563323 або 102.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet