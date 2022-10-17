На Вінниччині поліцейські розслідують обставини двох смертельних ДТП (фото)

Минулими вихідними у Вінницькому та Гайсинському районах стались дві дорожньо-транспортні пригоди за участі автомобілів Jac, Peugeot, Nissan та пішохода. В результаті аварії двоє людей отримали травми, несумісні з життям, ще троє потерпілих госпіталізовані до лікарні.

За попередньою інформацією слідства, 16 жовтня близько 15.30 в селі Очитків Липовецької територіальної громади 61-річний водій вантажівки Jac під час виконання земельних робіт, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на пішохода, 69-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Ще одна аварія сталась близько 18 години на автодорозі «Стрий – Кропивницький – Ізварине» в селі Кунка Гайсинського району. 55-річний водій автомобіля Peugeot, житель Миколаївської області, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Nissan під керуванням 40-річного гайсинчанина. В результаті автопригоди водій автомобіля Peugeot від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці аварії. Водій автомобіля Nissan та двоє його пасажирів 47 та 62 років, мешканців м. Гайсин із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до лікарні.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварій. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчики.

За цими фактами проводяться розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області