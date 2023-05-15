На Вінниччині поліція встановлює обставини аварії, у якій від наїзду потяга загинув пішохід
Подія за участі потяга та пішохода сталась 14 травня близько 11 години у м. Гнівань. В результаті наїзду чоловік отримав травми, несумісні з життям.
За попередньою інформацією слідчого управління, 54–річний машиніст потяга, мешканець Жмеринського району, здійснив наїзд на 51-річного чоловіка, який перетинав залізничні колії у невстановленому місці.
Потерпілий, житель Гніванської територіальної громади загинув на місці події.
Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії.
За цим фактом проводиться розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинили загибель людей).
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet