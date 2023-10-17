На Вінниччині у ДТП загинули мати і син, ще четверо людей госпіталізовані (фото)

15 жовтня близько 19.30 у Гайсинському районі сталась автопригода зі смертельними наслідками.

За попередньою інформацією слідства, 53-річний водій автомобіля SsangYong Korando, житель м. Кропивницький допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з транспортним засобом Reault Trafic.

Внаслідок аварії двоє пасажирів SsangYong Korando – 50-річна жінка її 27-річний син загинули на місці події. Водій позашляховика та його 16-річний син з травмами достевлені до медичного закладу.

39-річний керманич Reault Trafic та його 38-річна дружина, жителі м. Умань Черкаської області отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області