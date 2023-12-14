На Вінниччині у зіткненні з потягом загинуло подружжя (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 грудня на регульованому залізничному переїзді у селі Степанівка Гайсинського району. В результаті аварії керманич та його пасажирка отримала травми не сумісні з життям.

За попередньою інформацією слідства, 71-річний водій автомобіля Chery Amulet, рухаючись в напрямку регульованого залізничного переїзду проігнорував попереджувальний сигнал світлофора та виїхав на переїзд, де зіткнувся з потягом.

Внаслідок ДТП керманич та 67-річна пасажирка, мешканці села Степанівка Теплицької територіальної громади Гайсинського району, від отриманих травм загинули на місці події.

Слідчі призначили проведення експертиз для встановлення обставин та причин аварії.

За даним фактом розпочато провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області