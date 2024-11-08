На Вінниччині внаслідок ДТП загинула водійка легковика та її 12-річний син (фото)
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 11:00 у Жмеринському районі. У результаті аварії керманичка автомобіля та її дитина отримали травми несумісні із життям. Слідчі розпочали досудове розслідування.
За попередньою інформацією слідства, водійка автомобіля Nissan, не впоравшись із керуванням, з’їхала у кювет, де легковик зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії 42-річна жителька м. Могилів – Подільський та її малолітній син загинули на місці події.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб).
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet