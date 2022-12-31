На Вінниччині водій загинув в авто яке вилетіло з дороги та перекинулося

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 грудня близька 17 години поблизу села Самгородок в Хмільницькому районі. У результаті перекидання легковика, водій отримав травми не сумісні з життям.

За попередньою інформацією, 49-річний водій автомобіля «Geely», житель Самгородоцької громади, не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги, де відбулось перекидання легковика.

Від отриманих тілесних ушкоджень водій загинув на місці події.

Обставини аварії з’ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області