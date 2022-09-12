На Вінниччині з недобросовісної оренди повернуто водний об’єкт площею 15 га вартістю ₴10 млн.

Погребищенським районним судом Вінницької області задоволено позовну заяву Немирівської окружної прокуратури до фізичної особи-підприємця про дострокове розірвання договору оренди та повернення у державну власність водного об’єкта загальною площею 15 га вартістю 10,5 млн грн на території Погребищенської міської громади.

Встановлено, що орендар від 2017 року не сплачував до бюджету орендну плату за використання ставка для власної господарської діяльності.

Відтак прокуратура, представляючи інтереси держави, ініціювала в судовому порядку повернення водойми у власність держави.

Після набуття рішенням законної сили прокуратура вживатиме заходи щодо його реального виконання.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури