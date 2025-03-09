На Вінниччині загинув водій легковика, який врізався у дерево (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 березня близько 9-ї години ранку в Оратівській громаді Вінницького району.

За попередньою інформацією слідства, 28-річний водій автомобіля ВАЗ, місцевий мешканець, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де допустив зіткнення з деревом.

Від отриманих травм водій загинув на місці події.

Транспортний засіб поміщено на арешт майданчик.

За цим фактом розслідується провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області