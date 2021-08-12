На Волині два автомобілі злетіли у кювет, постраждали троє людей (фото)

Учора ввечері на автодорозі неподалік села Верба Мерседес Sprinter злетів у кювет.

Про це повідомляє поліція Волині.

За кермом автомобіля перебував 39-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди постраждали водій та 40-річний пасажир. Їх госпіталізували.

Цього ж дня на автодорозі у селі Воля Любитівська Ковельського району, 40-річний лучанин, керуючи автомобілем Мерседес, під час здійснення обгону з’їхав у кювет та перекинувся.

Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували.

За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство. // Волинські новини