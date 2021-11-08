На Волині поліція з’ясовує обставини ДТП з трьома загиблими (фото)

Автопригода трапилась вчора, близько 20 години, на автодорозі між селами Романів та Верхівка Луцького району.

32-річний лучанин, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із придорожнім деревом. Водій та ще двоє пасажирів загинули на місці події, їх дані встановлюють.

У поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

Сектор комунікації поліції Волинської області