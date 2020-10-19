На Волині в депутата хочуть забрати землю, яку він сам собі незаконно виділяв

Маневицька місцева прокуратура звернулася до суду із позовом про визнання незаконними та скасування рішень Ківерцівської міської ради щодо відведення у власність її депутату земельної ділянки.

У квітні 2019 року обранець громади на сесії, не повідомивши про наявність у нього конфлікту інтересів, взяв участь у голосуванні й проголосував за виділення собі ділянки площею 0,2 га в одному з сіл Ківерцівського району.

Згодом суд притягнув депутата до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, визнавши його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) й призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн.

Прокурори ж звернулися до суду, аби скасувати незаконне рішення міської ради, ухвалене у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», та наполягатимуть на поверненні депутатом громаді незаконно отриманої земельної ділянки. // Конкурент