На Волині внаслідок ДТП загинула неповнолітня дівчина (фото)

Автопригода сталася сьогодні, близько першої години ночі, у селі Ветли Камінь-Каширського району.

26-річний водій Mazda, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з електроопорою та перекинувся.

Внаслідок цього – загинула 17-річна пасажирка авто. Керманич транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Ще двоє пасажирів автомобіля не травмувалися.

Медики у водія взяли кров для встановлення, чи був він тверезий за кермом.

У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Усі обставини події з’ясовують слідчі.

Сектор комунікації поліції Волинської області