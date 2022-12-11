На Волині легковик врізався у житловий будинок: водій загинув (фото)

На Волині пізно ввечері 10 грудня в селі Свидники Ковельського району сталася аварія. Легковик в’їхав у житловий будинок.

Про це повідомили у ДСНС у Волинській області, пише УНН.

Рятувальниками за допомогою спеціального інструменту довелося визволяти, “вирізаючи” з салону машини двох чоловіків. Травмованих передали медикам “швидкої” для надання допомоги.

Водій загинув на місці аварії.

Рятувальники також вжили заходів для недопущення пожежі.