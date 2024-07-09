На Волині поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину (фото)

Сьогодні, 8 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що 07 липня о 17:00 пішла з дому гуляти та не повернулась неповнолітня Ящук Валерія Андріївна, 11 січня 2009 року народження, жителька селища Благодатне.

Її прикмети: високого зросту, худорлявої тілобудови, волосся світле, кучеряве.

Була одягнута: в чорну спідницю та синю футболку.

Звертаємося до громадян, яким відома інформація про зниклу дівчину, повідомити відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області за телефонами: (03344) 3-30-59, (068)4787519, (068)0588333 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області