На Волині стався конфлікт між місцевими та переселенцями, які голосно слухали російську музику

⏺У Ковелі (Волинь) на Великдень стався конфлікт через російську музикуНа Волині виник конфлікт між ВПО та місцевими мешканцями. На Великдень переселенці голосно слухали російську музику та відмовлялися її вимикати.”Великдень. Весь день біля будинку, де нещодавно ВПО вручали ключі від квартир, – двіж і гримить російська музика. Сусіди декілька разів просили змінити музику і припинити шум. Результату – нуль”, – йдеться у дописі. В результаті конфлікт прийшлось вирішувати кулаками. Згодом на місце події приїхали поліцейські.Відео подивіться до кінця. Це жесть.

