На Волині стався конфлікт між місцевими та переселенцями, які голосно слухали російську музику

У Ковелі, що на Волині, спалахнула суперечка та бійка між місцевими жителями та переселенцями, які голосно слухали російську музику. На деяких з учасників конфлікту склали адмінпротоколи.

Про це hromadske розповіла начальниця сектору комунікації Волинської поліції Ольга Бузулук.

Відео, яке згодом виявили поліціянти, поширили в соцмережах. На ньому видно, як група людей вимагає в інших людей (вочевидь, переселенців, які проживають у Ковелі) вимкнути російську музику, яку ті голосно слухали.

Обережно! На відео чути лайку!

⏺У Ковелі (Волинь) на Великдень стався конфлікт через російську музикуНа Волині виник конфлікт між ВПО та місцевими мешканцями. На Великдень переселенці голосно слухали російську музику та відмовлялися її вимикати.”Великдень. Весь день біля будинку, де нещодавно ВПО вручали ключі від квартир, – двіж і гримить російська музика. Сусіди декілька разів просили змінити музику і припинити шум. Результату – нуль”, – йдеться у дописі. В результаті конфлікт прийшлось вирішувати кулаками. Згодом на місце події приїхали поліцейські.Відео подивіться до кінця. Це жесть. Posted by Микола Іванович on Monday, May 6, 2024

Оскільки ті відмовилися, пізніше між людьми спалахнув конфлікт, під час якого чоловіки штовхали один одного, а одна жінка, ймовірно, побила іншу.

Posted by Тетяна Лялькова on Monday, May 6, 2024

У поліції зареєстрували інцидент в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, а також провели перевірку. Усіх учасників конфлікту опитали, склавши на деяких із них адміністративні матеріали.

Крім того, одна з жінок написала заяву про завдання їй легких тілесних ушкоджень. Щодо цього також триває розслідування, кажуть у поліції.

«З усіма учасниками конфлікту провели профілактично-роз’яснювальну роботу дільничні офіцери поліції, аби надалі схожих інцидентів не виникало», — заявила речниця Волинської поліції.