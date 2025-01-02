На Волині у пожежі загинув неповнолітній

2 січня, близько 5 ранку, до поліції надійшло повідомлення про пожежу в с. Залізниця Камінь-Каширського району.

На місці працювали слідчо-оперативна група поліції та співробітники управління ДСНС, які загасили пожежу. Загорання виникло у господарських будівлях.

На жаль, на місці виявлено тіло неповнолітнього хлопця без ознак життя, місцевого мешканця, 2009 року народження.

Усі деталі та обставини з’ясують слідчі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 Кримінального Кодексу.

Сектор комунікації поліції Волинської області