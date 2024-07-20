На Волині у зіткненні Audi та ВАЗ одна жінка загинула, ще дві жінки та троє дітей травмовані (фото)

20 липня на Волині зіткнулись Audi та ВАЗ, внаслідок чого є загибла та поранені.

Аварія сталася сьогодні по обіді на автодорозі Ковель – Любомль. Зіткнулися автомобілі Audi та ВАЗ. Наряд групи реагування патрульної поліції прибув миттєво на місце події, оскільки вони патрулювали неподалік. Поліцейські надавали допомогу потерпілим та викликали швидку.

Наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо, ще дві жінки та троє дітей травмовані, їх доставили до лікарні.

Поліція встановлює причини аварії. // LB.ua