На Волині у зіткненні Daewoo Lanos з вантажівкою загинув водій легковика (фото)

Трагедія трапилася сьогодні близько 12-ої години на автодорозі між селами Дубове та Мислина на Ковельщині.

Попередньо встановлено: 62-річний посадовець, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Renault Premium під керуванням 60-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись.

Внаслідок ДТП водій легковика Daewoo Lanos загинув на місці. Поліцейські вилучили транспортні засоби та помістили їх на арештмайданчик.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Сектор комунікації поліції Волинської області