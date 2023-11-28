На Волині у зіткненні легковика з мікроавтобусом загинули двоє людей (фото)

У Волинській області водій Honda не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes. Внаслідок ДТП водій та пасажирка легковика загинули. Керманич та пасажир мікроавтобуса отримали ушкодження.

Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Волинської області.

Аварія трапилась учора, близько 15 години, поблизу села Городилець Ковельського району.

36-річний водій Honda не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes під керуванням 27-річного турійчанина.

Як повідомляється, водій та 30-річна пасажирка легковика загинули. Крім того, легкі тілесні ушкодження отримали водій та пасажир буса. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

На місці ДТП працювали правоохоронці. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.