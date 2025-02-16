На Волині всю ніч палав готельно-ресторанний комплекс (фото)

15 лютого о 23:13 надійшло повідомлення про масштабну пожежу в готельно-ресторанному комплексі у селі Зміїнець Луцького району.

На місце події терміново виїхали підрозділи служби 101.

У ліквідації займання брали участь рятувальники пожежно-рятувальних частин м. Луцька, а також з Ківерців та Рожища.

Для роботи в умовах задимлення було організовано роботу газодимозахисної служби.

Для гасіння пожежі та захисту сусідніх будівель було залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Пожежу вдалося ліквідувати о 05:28, не допустивши поширення полум’я на інші споруди.

Причина пожежі встановлюється.

ДСНС України