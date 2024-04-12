На Волині загинув водій легковика, який врізався у зупинку (фото)

Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки.

23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці.

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області