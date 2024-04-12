На Волині загинув водій легковика, який врізався у зупинку (фото)
Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки.
23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet