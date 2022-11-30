На випадок блекауту в Києві створили алгоритм безперебійної роботи мобільного зв’язку

Влада Києва створила алгоритм безперебійної роботи мобільного зв’язку під час блекауту. Зараз якомога більше вишок намагаються забезпечити генераторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

“Керівництвом міста разом з операторами мобільного зв’язку такий алгоритм створено, безперебійної роботи на випадок блекауту. Ми намагаємося якнайбільше станцій мобільного зв’язку забезпечити генераторами. У свою чергу, це вишки загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв’язком як Україну, так і Київ”, – зазначив Попко.

За його словами, у райдержадміністраціях та лікарнях столиці також планують розмістити близько 40 Starlink. При цьому існує мережа оптоволоконних ліній, частина яких продовжить роботу навіть за блекауту. Їхню роботу забезпечать у половині “пунктів незламності”, там буде вай-фай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після російської ракетної атаки 23 листопада на об’єкти української енергетичної інфраструктури у Києві та майже всіх областях України спостерігалися проблеми зі зв’язком.