На Закарпатье 4 человека погибли в машине, которая врезалась в эвакуатор и загорелась

В Закарпатской области автомобиль врезался в припаркованный эвакуатор, после чего загорелся. В результате аварии погиби четыре человека.

Сообщается, что авария произошла рано утром на трассе в селе Большие Лучки Мукачевского района. Водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с припаркованным эвакуатором «ГАЗель», после чего легковушка загорелась.

«В результате ДТП погибли 4 человека (водитель и 3 пассажира легкового автомобиля), и травмирован 1 человек (водитель эвакуатора) которого в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении.