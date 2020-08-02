На Закарпатье два человека погибли в легковушке, влетевшей в дерево (фото)

В Закарпатской области в результате столкновения легкового авмобили с деревом погибли два человека и еще двое с травмами были госпитализированы.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, в селе Лазещина, в Раховском районе утром, 2 августа, произошло смертельное ДТП. Как выяснили правоохранители, прибывшие по вызову, около 5:00 утра, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по автодороге сообщением «Мукачево-Рогатин», в селе Лазещина, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате ДТП 24-летний водитель, житель пгт Ясиня и 23-летний житель села Лазещина, погибли на месте аварии. Еще двух пассажиров авто в возрасте 25 и 28 лет, госпитализировали в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть нескольких человек, в полиции начали следствие по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль поместили на штрафплощадку Раховского отделения полиции.

По делу в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, по результатам которых правоохранители должны установить все обстоятельства ДТП.