На Закарпатье полицейский, охранявший бюллетени, выстрелил себе в голову

Утром раненого мужчину нашел его коллега

В Мукачево Закарпатской области сотрудник полиции, который охранял бюллетени на ТИК, выстрелил себе в голову.

Как сообщает «Первый», мужчину госпитализировали в медучреждение.

По информации издания, он решил покончить с собой выстрелом в голову. Утром раненого нашел его коллега, который пришел на смену.

Что заставило полицейского совершить такой поступок, пока неизвестно. Его госпитализировали в больницу, где прооперировали.

Как пишет Mukachevo, мужчина 1991 года рождения выстрелом попал себе в подбородок. Известно, что пуля вышла через носовую часть.