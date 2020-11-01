На Закарпатье полицейский, охранявший бюллетени, выстрелил себе в голову
Утром раненого мужчину нашел его коллега
В Мукачево Закарпатской области сотрудник полиции, который охранял бюллетени на ТИК, выстрелил себе в голову.
Как сообщает «Первый», мужчину госпитализировали в медучреждение.
По информации издания, он решил покончить с собой выстрелом в голову. Утром раненого нашел его коллега, который пришел на смену.
Что заставило полицейского совершить такой поступок, пока неизвестно. Его госпитализировали в больницу, где прооперировали.
Как пишет Mukachevo, мужчина 1991 года рождения выстрелом попал себе в подбородок. Известно, что пуля вышла через носовую часть.Tweet