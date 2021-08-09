На Закарпатті 18-річний мотоцикліст збив неповнолітню дівчина

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом травмування у ДТП неповнолітньої жительки села Сасово. У водія мотоцикла, який допустив наїзд на потерпілу, відібрано зразки крові для проведення медосвідчення. Розпочате слідство

Поліцейські Закарпаття розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжкі тілесні ушкодження. Йдеться про аварію, що трапилася учора, 8 серпня, у селі Сасово Берегівського району. Прибувши за викликом поліцейські встановили, що 18-річний місцевий житель, рухаючись на мотоциклі «Geon», здійснив наїзд на неповнолітню односельчанку, яка йшла краєм дороги.

В результаті аварії дівчина отримала тяжкі травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення.

Тілесні ушкодження отримав і сам водій мотоцикла, який теж наразі перебуває у лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжкі тілесні ушкодження, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

У водія мотоцикла відібрали зразки крові для того, щоб встановити, чи не перебував він за кермом транспортного засобу у стані сп’яніння. Призначено також інші експертизи, за результатами яких буде встановлено всі об’єктивні обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області