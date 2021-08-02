На Закарпатті підліток, катаючись селом на батьківському позашляховику, збив жінку (фото)
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик
1 серпня близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 58-річної жінки з травмами, характерними для ДТП. Поліцейські з’ясували, що аварія трапилася у селі Колочава Хустського району.
Встановлено, що 16-річний односелець потерпілої, скориставшись відсутністю вдома батьків, сів за кермо сімейного позашляховика «Land Rover» та поїхав кататися селом. Однак не проїхавши і двох кілометрів підліток не впорався з керуванням та допустив наїзд на потерпілу – місцеву жительку. Зараз жінка перебуває у реанімаційному відділенні.
У поліції за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на спецмайданчик відділення поліції.
У справі триває досудове слідство.
Відділ комунікації поліції Закарпатської областіTweet