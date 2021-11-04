На Закарпатті поліомієліт підтвердили у 5 невакцинованих дітей, 12-річну дівчинку паралізувало

Чотири дитини мали контакти із інфікованою дитиною з Рівненщини.

У п’ятьох дітей на Закарпатті виявили поліомієліт. Усі вони не мали планових щеплень від поліовірусу.

Йдеться про два різні осередки, де виявили випадки інфікування поліовірусом. При чому один з них пов’язаний з нещодавнім спалахом хвороби на Рівненщині, передає ВВС Україна.

Головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик, що випадок інфікування вакциноасоційованим вірусом поліомієліту І типу 12-річної дитини не пов’язаний із розслідуванням рівненського випадку поліомієліту. Проте під час розслідування було виявлено інший осередок — його локалізацію не називають з етичних міркувань.

У чотирьох дітей, які мали контакти із інфікованою дитиною з Рівненщини, підтвердили поліовірус ІІ типу. Лікарі не повідомляють подробиць того, як діти із Закарпаття отримали контакт з дитиною з Рівненщини. Від вакцинації їхні батьки відмовляються через релігійні переконання, як і у випадку в Рівненській області.

За інформацією Вікторії Тимчик, за медичною допомогою батьки дітей не зверталися, наразі вони перебувають вдома під контролем сімейної лікарки та наглядом батьків.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Анатолія Пшеничного, на Закарпатті відсоток вакцинованих від поліомієліту дітей становить 49%. В області спостерігається стійка тенденція до збільшення відмов.

Нагадаємо, на початку жовтня МОЗ повідомив про випадок паралічу, який був зафіксований у півторарічної дитини з Рівненської області. Пізніше вірус виявили ще у шістьох дітей із 10-ти, яких виховує родина.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, заражену їжу та воду. Найбільш сприятливі до вірусу діти у віці до п’яти років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Спеціального противірусного лікування поліомієліту не існує, зате хворобі можна запобігти вакцинацією. // LB.ua