На Закарпатті поліцейські-ювенали вилучили від горе-матері трьох малолітніх доньок, найменшій з яких 5 місяців

Вчора, 13 квітня, поліцейські ювенальної превенції Мукачівського районного управління поліції отримали повідомлення від місцевої жительки про те, що мукачівка, близько тижня тому залишила своїх трьох діток сусідці та досі не з’явилася.

Поліцейські негайно відреагували на повідомлення та спільно з представниками служби у справах дітей виїхали за вказаною адресою. Як виявилося, дівчаток чотирьох та п’яти років, а також найменшу з них – 5-місячну дитину, мати залишила на 50-річну родичку, яка має проблеми зі здоров’ям.

Комісія у складі соцпрацівників та поліцейських доставила діток до медичного закладу, де вони пройдуть ретельне обстеження. Подальшу долю діток вирішуватимуть працівники місцевих соціальних служб.

Матір дітей вже розшукали та сконтактували з нею. Відомо, що жінка неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців та соціальних служб. Ювенали спілкувалися з нею про необхідність виправлятися та створювати сприятливі умови для виховання власних дітей, проте вона ігнорувала виконання своїх обов’язків. За неналежне виховання дітей мукачівку буде притягнуто до відповідальності.

Сім’я і надалі перебуває під контролем поліцейських ювеналів та працівників соціальних служб, а дітки – під опікою держави.

Поліція Закарпатської області