На Закарпатті потяг розтрощив авто, яке опинилося на коліях (фото)
У салоні перебувало троє людей, один із пасажирів отримав незначні травми
Біля села Дубриничі на Ужгородщині, на нерегульованому залізничному переїзді потяг протаранив Audi A8, яка опинилась на коліях у момент його руху. Автомобіль розтрощило вщент, але усі люди залишились майже неушкодженими. Як інформує «Главком», про це розповів журналіст Віталій Глагола.
Після зіткнення автомобіль розвернуло, і він опинився на коліях, прямо перед потягом, яки наближався. Машину протягнуло близько 11 метрів, аж поки вона не зупинилася біля електроопори.
У салоні перебувало троє людей. Один із пасажирів отримав незначні травми, інші ж залишились без серйозних ушкоджень, лише з переляком та подряпинами. Пасажири та водій були доставлені до Ужгородської лікарні.
За попередньою версією правоохоронців, водій проігнорував сигнал світлофора та намагався об’їхати шлагбаум, що й призвело до інциденту.
Поліція склала адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.Tweet