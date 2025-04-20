На Закарпатті потяг розтрощив авто, яке опинилося на коліях (фото)

У салоні перебувало троє людей, один із пасажирів отримав незначні травми

Біля села Дубриничі на Ужгородщині, на нерегульованому залізничному переїзді потяг протаранив Audi A8, яка опинилась на коліях у момент його руху. Автомобіль розтрощило вщент, але усі люди залишились майже неушкодженими. Як інформує «Главком», про це розповів журналіст Віталій Глагола.

На Закарпатті потяг ущент розтрощив авто фото 1

Після зіткнення автомобіль розвернуло, і він опинився на коліях, прямо перед потягом, яки наближався. Машину протягнуло близько 11 метрів, аж поки вона не зупинилася біля електроопори.

На Закарпатті потяг ущент розтрощив авто фото 2

У салоні перебувало троє людей. Один із пасажирів отримав незначні травми, інші ж залишились без серйозних ушкоджень, лише з переляком та подряпинами. Пасажири та водій були доставлені до Ужгородської лікарні.

За попередньою версією правоохоронців, водій проігнорував сигнал світлофора та намагався об’їхати шлагбаум, що й призвело до інциденту.

На Закарпатті потяг ущент розтрощив авто фото 3

Поліція склала адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

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