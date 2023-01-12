На Закарпатті притягнули до відповідальності росіянина, який незаконно проживав в Україні

Під час спільних профілактичних заходів оперативники міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області спільно з працівниками Управління Державної міграційної служби притягнули до відповідальності 74-річного громадянина Росії, який незаконно перебував на території України.

Під час перевірки його документів з’ясувалося, що термін дії посвідки про тимчасове проживання закінчився, а за видачею нового чоловік так і не звернувся.

На порушника склали адміністративний протокол за статтею 203 КУпАП, тобто Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.

Дані адміністративні матеріали буде скеровано до суду. Порушнику окрім штрафу загрожує примусове повернення до країни походження.

Поліція Закарпатської області