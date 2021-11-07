На Закарпатті розслідують смертельну ДТП за участі вантажівки та легковика (фото)

7 листопада, близько 14:35 до поліції надійшло повідомлення про аварію у селі Кам’янське Берегівського району.

За викликом прибула слідчо-оперативна група, працівники якої опитали водія вантажівки та встановили попередні обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Ймовірно 48-річний житель міста Виноградів керуючи автомобілем «Seat», здійснюючи маневр обгону не впорався з керуванням і допустив зіткнення із зустрічним вантажним автомобілем «Scania». Останнім керував 63-річний житель села Страбичово Мукачівського району.

Від удару обидва транспортні засоби знесло з дороги на узбіччя.

У результаті аварії водій легковика загинув на місці, а водія вантажівки госпіталізували до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті особи, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції наразі встановлюють імовірних очевидців ДТП, тому якщо ви стали свідком або вам відома будь-яка інформація про дану аварію, просимо повідомити про це на лінію «102».

Поліція Закарпатської області