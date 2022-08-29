На Закарпатті сім’я на автомобілі злетіла з моста у річку (фото)

У Закарпатській області водій Opel Corsa злетів у річку з моста разом з дружиною та донькою. Внаслідок ДТП постраждали всі троє.

Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

«29 серпня о 12:45 до ДСНС Закарпаття повідомили, що на автошляху між с. Березово та с. Нижній Бистрий сталася ДТП. Як стало відомо, водій Opel Corsa не впорався з керування та злетів у річку з моста, де наразі тривають ремонтні роботи. У результаті цього водій, його дружина та донька травмувалися», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники, які працювали на місці падіння машини з десятиметрової висоти, допомогли потерпілим дістатися до карети екстреної медичної допомоги.

«Наймолодшу учасницю ДТП, доньку, довелося доправляти на ношах. Зараз всі вони перебувають під опікою медиків районної лікарні», – зазначається в повідомленні.