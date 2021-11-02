На Закарпатті у двох ДТП загинули мотоцикліст та велосипедист (фото)

Протягом минулої доби в Тячівському районі трапилися дві аварії зі смертельними наслідками.

Перша автопригода сталася близько 19-ої години у селищі Солотвино по вулиці Спортивній. На місці події слідчі та експерти попередньо з’ясували, що 20-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat», рухаючись населеним пунктом, здійснював обгін попутних транспортних засобів. Під час маневру останній допустив зіткнення із мотоциклістом, який рухався на зустріч.

Від отриманих травм водій мотоциклу, 24-річний місцевий житель, загинув на місці аварії.

Інша дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася неподалік селища Буштино, кількома хвилинами пізніше.

До поліції надійшло повідомлення про наїзд невідомого транспортного засобу на велосипедиста. За викликом прибули поліцейські, які провівши всі необхідні слідчі дії, встановили та розшукали винуватця автопригоди.

Ним виявився 23-річний мешканець Виноградова. Водій, рухаючись автодорогою Мукачево-Рогатин, біля АЗС здійснив наїзд на велосипедиста, який саме перетинав проїжджу частину дороги. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 79-річний велосипедист загинув на місці аварії.

Кермувальника поліцейські затримали в будинку його родичів у селищі Буштино.

Наразі фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Обидвох водіїв освідчили – за кермом вони перебували тверезі.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.

Автомобілі учасників аварії наразі поміщено на арештмайданчик поліції. У ході досудового розслідування поліцейські встановлять об’єктивні обставини ДТП.

Поліція Закарпатської області