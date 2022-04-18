На Закарпатті в авто, яке злетіло в річку, загинув житель Дніпропетровщини (фото)

Слідчі Тячівського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП у селі Тисалово. У справі призначено експертні дослідження для встановлення усіх об’єктивних обставин аварії

Вчора, 17 квітня, до поліції надійшло повідомлення про виявлення автомобіля у річці Лужанка в межах села Тисалово Тячівського району. За викликом прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої встановили попередні обставини події.

Відомо, що 25-річний житель Дніпропетровської області рухався на автомобілі «Лада Калина». Чоловік не обрав безпечної швидкості та під час маневру повороту не впорався з керуванням і з’їхав з проїжджої частини в річку. Внаслідок ДТП чоловік помер на місці події.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Наразі транспортний засіб вилучено з водойми та поміщено на арештмайданчик поліції. У справі призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити всі об’єктивні обставини аварії.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області