На Закарпатті в пожежі загинули жінка та її 4-річний онук

Пожежа сталася 28 жовтня в одноповерховому будинку, розташованому на околиці села Плоский Потік Мукачівського району.

Про це повідомили в ДСНС.

Загорання виявив водій автомобіля, що проїжджав повз оселю. Чоловік побачив охоплений полум’ям дах помешкання й одразу ж зателефонував за номером 101.

За викликом на місце події прибули бійці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Свалява.

Сусіди попередили вогнеборців, що в будинку мають бути люди, тож рятувальники провели розвідку пожежі й у кімнаті виявили тіло 62-річної власниці оселі. Далі о 22:20 загорання локалізували та о 23:11 повністю ліквідували. Під завалами пожежники знайшли тіло 4-річного онука господарки.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують причину виникнення пожежі. Сума завданих збитків також встановлюється, оскільки вогонь знищив дерев’яне перекриття на площі 64 кв.м та домашнє майно. // Діло