На Закарпатті втопився ухилянт, який намагався втекти до Угорщини (фото)

Чоловік стрибнув у річку, аби втекти від прикордонників, і його віднесло течією.

На Закарпатті у річці Тиса під час спроби перетнути кордон в Угорщину втопився чоловік родом з Миколаївщини. Ще одного ухилянта, який намагався втекти з країни, затримали.

Як зазначають у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби, у вівторок, 14 березня, прикордонники відділу “Вилок” Мукачівського загону під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, побачили двох чоловіків, які бігли у бік кордону із гумовим човном.

“Військовослужбовці негайно розпочали переслідування правопорушників. Ті, у свою чергу, викинули човен та, проігнорувавши законні вимоги прикордонного наряду, почали тікати. Один із правопорушників стрибнув у річку, інший спробував сховатися у чагарниках, але був затриманий нарядом. Підбігши до річки, прикордонники почули крик людини, яка кликала на допомогу. Чоловіка у воді стрімко несла течія”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка намагалися наздоганяти по берегу, однак густі чагарники вздовж ріки перешкоджали здійсненню рятувальних заходів. Вже за кілька хвилин чоловік зник із поля зору прикордонників. На місце інциденту викликали рятувальників та поліцію, однак проведені ними первинні пошукові заходи результатів не дали.

“Правопорушника, який ховався у чагарях, затримали. Він розповів прикордонникам, що вони удвох мали намір перепливати Тису човном. Плавзасобом їх забезпечив невідомий чоловік, якого вони знайшли через знайомих. Сам затриманий із Закарпаття, а його супутник приїхав з Миколаївщини. Це все, що знав тячівець про чоловіка, який стрибнув у воду”, – додали в прес-службі.

Із організатором такого способу перетину кордону затриманий чоловік спілкувався лише телефоном. У день, коли чоловіки мали перетнути кордон, організатор схеми сказав їм заховатися неподалік від кордону та чекати на подальші вказівки.

“Після цього чоловік у масці приніс їм гумовий човен та повів до річки, далі рукою вказав напрямок руху та втік. За такий “сервіс” затриманий мав заплатити 3,5 тисячі доларів. Наразі оперативники загону з’ясовують коло усіх осіб, причетних до переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Пошукові заходи сьогодні будуть продовжені із залученням водолазів”, – йдеться у публікації.

Прикордонники зазначають, що з початку вторгення Росії в Україну у лютому минулого року це вже 14 випадок загибелі ухилянта у водах Тиси. Ще три порушники кордону загинули на ділянці Мукачівського прикордонного загону в горах під час спроби незаконно потрапити у Румунію.

“Загалом впродовж останньої доби в рамках оперативно-профілактичних заходів “Березень-2023″ прикордонники Мукачівського загону затримали 11 порушників кордону”, – зазначили в управлінні. // УНІАН