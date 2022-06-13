На Закарпатті затрималb п’яного водія, який потрапив у ДТП з двома малолітніми дітьми

Слідчі поліції Мукачівщини розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди у селищі Чинадієво, в якій травмувалося двоє малолітніх дітей. Водія, який керував автомобілем напідпитку, затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання

Вчора, 12 червня, вранці до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селищі Чинадієво Мукачівського району.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої встановили, що 30-річний водій автомобіля «ВАЗ-2101», рухаючись по вулиці Духновича, не впорався з керуванням та в’їхав у металеву огорожу будинку.

В аварії травмувалися двоє малолітніх хлопчиків, віком 5 та 8 років, які перебували у авто. Дітей доставили до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

Водія поліцейські освідчили і з’ясувалося, що чоловік керував транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 1,63 проміле.

Останнього затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували дії водія за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження.

У справі буде призначено експертні дослідження, які допоможуть встановити всі об’єктивні обставини ДТП.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області