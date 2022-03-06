На Закарпатті жінка намагалася вивезти свого чоловіка за кордон у багажнику

Сьогодні вночі на кордоні з Угорщиною виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю під речами в багажнику «Лексуса».

Правопорушника прикордонники виявили у пункті пропуску «Лужанка».

Водійка у такий спосіб намагалася вивезти за кордон свого чоловіка, оскільки під час воєнного стану заборонений виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.

Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону України. Далі буде прийматися рішення щодо його мобілізації, — повідомляє Державна прикордонна служба України. // Закарпаття онлайн