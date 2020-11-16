На залізничній станції юнак отримав ураження електричним струмом, намагаючись зробити фото

15 листопада близько 13.00 у Буське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничної станції «Красне» травмований 17-річний місцевий мешканець.

На місце події негайно виїхали екіпаж сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Як встановили правоохоронці, постраждалий заліз на один із залізничних вагонів, який перебував на відстої, щоб товариш зробив йому фото. При цьому він схопився руками за високовольтну лінію електропередач, внаслідок чого отримав ураження струмом та впав з вагону. Інший учасник події не постраждав.

У лікарні, куди доставили хлопця, медики встановили йому діагноз «опіки тіла, ураження електричним струмом».

Поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці Львівщини вкотре застерігають, залізничні станції – не місце для розваг. У жодному разі не намагайтесь підійматись на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, часто з летальними наслідками. Окрім того, часто громадяни, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми, інколи – гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці.

Відділ комунікації поліції Львівської області