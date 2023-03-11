На Запоріжжі двоє дітей були поранені внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета

Сьогодні в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків, 2012 та 2019 років народження. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

Поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував.

Оглянувши місце події та залишки вибухонебезпечного предмета, правоохоронці попередньо встановили, що це – руків‘я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

Дітей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу обласного центру. Після огляду 3-річного малюка лікарі відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій події буде надана правова кваліфікація.

Правоохоронці закликають громадян самим бути пильними і обережними та пояснювати дітям те, що не можна чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних небезпечних знахідок одразу ж слід повідомляти відповідні профільні служби за номерами 101 або 102. До приїзду спеціалістів, за можливості, слід позначити місце виявлення предмету за допомогою підручних засобів та відійти на максимально безпечну відстань.

Категорично забороняється:

• проводити будь-які маніпуляції з виявленими предметами, торкатися їх, намагатися самостійно знешкоджувати;

• розводити поруч зі знахідкою відкритий вогонь і палити;

• користуватися поруч з предметом засобами радіозв’язку, мобільними телефонами та іншими приладами, що передають радіосигнали;

• до прибуття фахівців місце знахідки потрібно взяти під охорону та не допускати туди сторонніх осіб.

Відділ комунікації поліції Запорізької області