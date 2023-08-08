На Запоріжжі недобросовісного постачальника зобов’язали передати до дитячої лікарні придбаний за ₴16 млн. томограф 

Господарським судом Запорізької області з лютого 2023 року розглядалась справа за позовом Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя про визнання недійсним договору поставки медичного обладнання та стягнення з суб’єкта господарювання 16 млн грн.

Встановлено, що за результатами проведених закупівель між дитячою лікарнею та комерційною структурою укладено договір поставки медичної техніки.



За його умовами в строк до кінця липня 2022 року до медзакладу мав бути поставлений комп’ютерний томограф. Проте, попри перераховані за договором 16 млн грн, лікарня відповідне обладнання фактично не отримала.

Такі дії постачальника поставили під сумнів реальність наміру забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану та стали підставою для звернення прокурора до суду з відповідним позовом.

Під час судового розгляду відповідач указані порушення повністю усунув та надав докази підтвердження поставки обладнання до дитячого закладу охорони здоров’я.

У зв’язку з цим ухвалою суду провадження у справі обґрунтовано закрито.

Запорізька обласна прокуратура